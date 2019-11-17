Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama

17.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:30

Bilecik'te, bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Vali Bilal Şentürk'ten ilk açıklama geldi.

Bilecik Devlet Hastanesinde Vali Şentürk'ün yaptığı açıklamada, "Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpması neticesinde yaralımızın durumu iyi çok şükür, müşahede altına tutuluyor her ihtimale karşı. Ama bir uzmanımızı kaybettik hepimizin başı sağ olsun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA