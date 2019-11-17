Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama
Haberler » Güncel » Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama - Haber

Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama

Bilecik'te, bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Vali Bilal Şentürk'ten ilk açıklama geldi.

17.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:30
Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama

Bilecik'te, bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Vali Bilal Şentürk'ten ilk açıklama geldi.

Bilecik Devlet Hastanesinde Vali Şentürk'ün yaptığı açıklamada, "Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpması neticesinde yaralımızın durumu iyi çok şükür, müşahede altına tutuluyor her ihtimale karşı. Ama bir uzmanımızı kaybettik hepimizin başı sağ olsun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et