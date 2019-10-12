Bilecik'teki silahlı saldırı

12.10.2019 22:04

Bilecik'te bir işletmeciye silahla ateş açtıktan sonra kaçtığı iddia edilen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013'te yüz ve çene nakli yapılan Recep S. ile eşinin de aralarında olduğu 4 zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Recep S, eşi Esma S. ile Samet S. ve Mehmet C. savcılıkça nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Önceki gece Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak'ta İrfan D'ye üç el ateş edilmesinin ardından harekete geçen Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırıda yara almayan İrfan D. ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Mehmet C. arasındaki iş ilişkisini tespit etmişti. Ekiplerce, Mehmet C'nin kendisine ait 4 dükkanı İrfan D'ye devrettiği ve bu konuda aralarında anlaşmazlık olduğu belirlenmişti.

Soruşturmayı genişleten Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece İnegöl'e giderek saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Recep S, eşi Esma S. ile Samet S. ve Mehmet C'yi yakalamış, olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Recep S'ye 18 Temmuz 2013'te Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılmıştı. Beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Recep S'ye başarılı operasyonla nakledilmişti.

Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ilk olan Recep S. bu nakille tanınmıştı.

Kaynak: AA