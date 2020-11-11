Bilecik'te yılda 6 bin ton üretilen 'Deve Dişi Nar' hasadı başladı
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Bilecik'te yılda 6 bin ton üretilen 'Deve Dişi Nar' hasadı başladı

11.11.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:19
Bilecik'te yılda 6 bin ton üretilen 'Deve Dişi Nar' hasadı başladı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetişen ve 'Deve Dişi Nar'ı olarak adlandırılan narın hasadına başlandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetişen ve 'Deve Dişi Nar'ı olarak adlandırılan narın hasadına başlandı. Bu yıl bölgede 6 bin ton nar hasadı bekleniyor.

Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan ve mikroklima iklimi sayesinde deve dişi tatlı nar üretiminin yoğun olduğu İnhisar ilçesinde hasat başladı. Genellikle sonbahar mevsiminde hasadına başlanan ve yılda 6 bin ton üretimi yapılan İnhisar narı, daha çok eylül-kasım aylarında tüketiliyor. Yapılan hasadın ilk gününde İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, nar bahçelerini ziyaret ederek çiftçilere emeklerinin karşılığını alacakları, bol kazançlı bir hasat dönemi temennisinde bulundu. İri taneli olduğu için 'Deve Dişi Nar' olarak adlandırılan ve tatlı bir nar türü olduğunu anlatan Kaymakam Açıkgöz, "2009 yılında dünyada yaşayan domuz gribi salgını esnasında yapılan bilimsel araştırmalar, bizim nar ile ilgili önemli veriler elde etmemizi sağlamıştı. Belki dikkatli vatandaşlarımız hatırlayacaktır. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmalarda narda bulunan bazı bileşenlerin, virüslerin hücre duvarlarında tahribata sebep olduğu tespit edilmişti. Narda bulunan polifenolik bileşenler ve elajik maddelerin, antiviral ve antibiyotik ilaçların, virüsün içine daha yüksek oranda girmesini sağladığı ve bu durumun virüsün hızlı bir şekilde ölümü ile sonuçlandığı ortaya konulmuştu. Tabi bizler bilim insanı değiliz fakat, bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu verileri takip ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam için sayılamayacak kadar çok faydası olan narın tüketimini işte bu sebeple tavsiye ediyoruz" dedi.

Öte yandan ilçede 2 bin 100 dekar alanda organik tarım üretimi yapılırken, bu sene rekolte beklentisinin 6 bin ton olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'te yılda 6 bin ton üretilen 'Deve Dişi Nar' hasadı başladı
Bilecik'te yılda 6 bin ton üretilen 'Deve Dişi Nar' hasadı başladı
Bilecik'te yılda 6 bin ton üretilen 'Deve Dişi Nar' hasadı başladı
Bilecik'te yılda 6 bin ton üretilen 'Deve Dişi Nar' hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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