Bilecik'te yer gök siyah-beyaz oldu
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Bilecik'te yer gök siyah-beyaz oldu

Bilecik'te yer gök siyah-beyaz oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'te yaşayan Beşiktaşlılar Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Bilecik'te yaşayan Beşiktaşlılar Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Beşiktaş geçtiğimiz gün düzenlenen törenle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kaldırdı. 2020-2021 sezonunda 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş taraftarları Bilecik'te o gün şampiyonluk coşkusunu önlemler nedeniyle kutlamamıştı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan Beşiktaş, sezonu çifte kupa ile kapatmıştı. Türkiye'nin dört bir yanında o günlerde kutlamalar yapılırken, Bilecik'te de sokakları sessizliğe bürünmüştü. Bilecik'te yaşayan Beşiktaşlılar bugün Edebali Stadı önünde bir araya gelerek marşlar söyleyerek, tezahüratlarda bulundu. Ardından araçları ile şehir turu atan siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonlukları doyasıya kutladı. Ellerinde Beşiktaş ve Türk bayrakları alan taraftarlar kentin işlek caddelerinde meşale şov yaptı. Tur sonunda aynı noktada bulaşan taraftarlar üçlü çekerek, olaysız bir şekilde ayrıldı. - BİLECİK

Bilecik'te yer gök siyah-beyaz oldu
Bilecik'te yer gök siyah-beyaz oldu
Bilecik'te yer gök siyah-beyaz oldu
Bilecik'te yer gök siyah-beyaz oldu
Bilecik'te yer gök siyah-beyaz oldu
Bilecik'te yer gök siyah-beyaz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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