Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

28.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:39

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat ve ithalat arttı.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2020 Ocak ayı, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 4,2 artarak 8 milyon 56 bin dolar, ithalat ise yüzde 23,2 artarak 4 milyon 2 bin dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4, ithalat ise yüzde 18,8 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İHA