Bilecik ASKF 33 yaşında Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Nusret Tosun, başkanı olduğu kurumun 33'üncü yıl dönümü kutladı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Nusret Tosun, başkanı olduğu kurumun 33'üncü yıl dönümü kutladı.

Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, "9 Nisan 1987 yılında kurulmuş olan Bilecik ASKF'nın 33'üncü yıl dönümünü yürekten kutluyorum, uzun yıllar faaliyet göstermesini diliyorum. Bilecik'teki amatör spor kulüpleri ile birlikte daha nice başarılı çalışmalara imza atmak dileğiyle. Kurucu başkanımız olan Mehmet Bayındır ardından sırasıyla Ali Pamukçu, Erol Çim'e vermiş hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Ben de bu kurumun 4'üncü başkanı olarak 3 başkanımıza uzun ömürler dilerim. Tüm spor kulüplerimize başarılar dileyip Koronasız ve sağlıklı günler diler. Tüm spor ailemize evde kalmalarını rica ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA