Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü
PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar sürekli değiştirdiği tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, son olarak saç stilini değiştirerek adeta bambaşka biri haline geldi. Ördürdüğü sarı saçlarıyla gündeme oturan Neymar, yeni tarzıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Neymar'ı görenler tanıyamıyor. Copa America'da Arjantin'e kaybedilen final sonrası soluğu kuaförde alan Brezilyalı futbolcu, yeni imajıyla gündeme oturdu.
NEYMARI'I GÖRENLER TANIYAMIYOR
Sürekli imajını yenileyen Neymar, bu defa her zamankinden daha büyük bir değişikliğe imza attı. Kendine örgülü ve uzun sarı saçlar yaptıran Birezilyalı yıldızın yeni tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu.
İşte Neymar'ın yeni saçları: