Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar sürekli değiştirdiği tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, son olarak saç stilini değiştirerek adeta bambaşka biri haline geldi. Ördürdüğü sarı saçlarıyla gündeme oturan Neymar, yeni tarzıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Neymar'ı görenler tanıyamıyor. Copa America'da Arjantin'e kaybedilen final sonrası soluğu kuaförde alan Brezilyalı futbolcu, yeni imajıyla gündeme oturdu.

NEYMARI'I GÖRENLER TANIYAMIYOR

Sürekli imajını yenileyen Neymar, bu defa her zamankinden daha büyük bir değişikliğe imza attı. Kendine örgülü ve uzun sarı saçlar yaptıran Birezilyalı yıldızın yeni tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İşte Neymar'ın yeni saçları:

Bildiğiniz Neymar'ı unutun! Dünyaca ünlü futbolcu yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü
Bildiğiniz Neymar'ı unutun! Dünyaca ünlü futbolcu yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü
Bildiğiniz Neymar'ı unutun! Dünyaca ünlü futbolcu yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü
Bildiğiniz Neymar'ı unutun! Dünyaca ünlü futbolcu yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü
Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Serra Arıtürk Şahan Gökbakar Aslıhan Karalar
Spor Mustafa Er Mehmet Topal Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 23:13:42. #1.16#

title