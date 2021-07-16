Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar sürekli değiştirdiği tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, son olarak saç stilini değiştirerek adeta bambaşka biri haline geldi. Ördürdüğü sarı saçlarıyla gündeme oturan Neymar, yeni tarzıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.