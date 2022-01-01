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Bilardo aday hakem kursu açılacak

Bilardo aday hakem kursu açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'da Bilardo Aday Hakem Kursu açılacak.

MALATYA (İHA) - Malatya'da Bilardo Aday Hakem Kursu açılacak.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Bilardo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, 24-26 Ocak 2022 tarihleri arasında ilimizde Bilardo Aday Hakem Kursu açılacaktır" denildi.

Hakem adaylarında aranılacak şartlar ve istenilecek belgelerin ise Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi. - MALATYA

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