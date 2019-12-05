: Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı

05.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:41

Bilal Ege Aydın, Okmeydanı Fetihspor'da 15 Şubat 2019'da lisans çıkardı. 2018-2019 sezonunda yeşil beyazlıların U13 ve U14 takımlarında toplam 23 maça çıkan Ege, tam 51 gol attı. Bu sezon da şu ana kadar U14 ve U16 takımlarında oynayan genç yetenek 27 maçta 69 gole imza atarken totalde 1 yıl bile dolmadan 50 maçta 120 gole ulaştı. Ege, bu sezon daha başlamayan U15 Ligi'nde de forma giyeceği için bu rakamın artması bekleniyor.

Okmeydanı Fetihspor Altyapı Genel Koordinatörü Elmas Çavuşoğlu ve Altyapı Antrenörü Muttalip Şimşek, Bilal Ege'nin çok yetenekli bir isim olduğunu, eğer disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ederse ileride adından daha çok bahsettireceğine inandıklarını dile getirdiler.

Bilal Ege'nin formasını giydiği Okmeydanı Fetihspor da U14 Takımı da 14 maçta 115 gol atarak şampiyon oldu.

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