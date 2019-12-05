Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı
Futbol sahalarında ender görülecek istatistiğe, Bilal Ege Aydın ulaştı. İstanbul'da Okmeydanı Fetihspor forması giyen Bilal Ege Aydın, lisansının çıkmasının üstünden henüz 1 yıl geçmemesine rağmen 50 maçta 120 gol atmayı başardı.
Bilal Ege Aydın, Okmeydanı Fetihspor'da 15 Şubat 2019'da lisans çıkardı. 2018-2019 sezonunda yeşil beyazlıların U13 ve U14 takımlarında toplam 23 maça çıkan Ege, tam 51 gol attı. Bu sezon da şu ana kadar U14 ve U16 takımlarında oynayan genç yetenek 27 maçta 69 gole imza atarken totalde 1 yıl bile dolmadan 50 maçta 120 gole ulaştı. Ege, bu sezon daha başlamayan U15 Ligi'nde de forma giyeceği için bu rakamın artması bekleniyor.
Okmeydanı Fetihspor Altyapı Genel Koordinatörü Elmas Çavuşoğlu ve Altyapı Antrenörü Muttalip Şimşek, Bilal Ege'nin çok yetenekli bir isim olduğunu, eğer disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ederse ileride adından daha çok bahsettireceğine inandıklarını dile getirdiler.
Bilal Ege'nin formasını giydiği Okmeydanı Fetihspor da U14 Takımı da 14 maçta 115 gol atarak şampiyon oldu.
Haber Videosu: Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı
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Çocuk 6s ye git kesin oynarsın yediklerini çıkaracak adam arıyorlar :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MİNİCİKMİŞ MAŞALLAH !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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FATİH TERİM ÇOK İYİ ANLAR YA BU İŞLERDEN, AL BU ÇOCUĞU HOCAM SENEYE ÇÖPE ÇEVİRİRSİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır