Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti!
Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile tatil tercihini Dubai'den yana kullandı. Tatil anlarını sosyal medyadan paylaşan 2 çocuk annesi Callero'nun kusursuz fiziği dikkat çekti.
Model sevgilisi Patricia Callero ile Ocak 2016'da ülkesinde evlenen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, lige verilen arada ailesi ile tatile çıktı. Muslera çifti, tercihini Dubai'den yana kullandı. Çift, Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm'da kalıyor. Otelin geceliği ise yaklaşık 3 bin lira.
INSTAGRAM'DA 226 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR
Patricia Callero, Instagram'dan da tatil fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmiyor. Callero'nun Instagram'da 226 bin takipçisi bulunuyor.
Haber Videosu: Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti!
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Ocak ayı Dubai''''de denize kimse girmiyor. Bu hatun millete hava atmak için girmiş buz gibi denize xDCevap Yaz Yayından Kaldır