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Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti!

Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile tatil tercihini Dubai'den yana kullandı. Tatil anlarını sosyal medyadan paylaşan 2 çocuk annesi Callero'nun kusursuz fiziği dikkat çekti.

07.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:04

Model sevgilisi Patricia Callero ile Ocak 2016'da ülkesinde evlenen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi , lige verilen arada ailesi ile tatile çıktı. Muslera çifti, tercihini 'den yana kullandı. Çift, Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm'da kalıyor. Otelin geceliği ise yaklaşık 3 bin lira.

INSTAGRAM'DA 226 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Patricia Callero, Instagram'dan da tatil fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmiyor. Callero'nun Instagram'da 226 bin takipçisi bulunuyor.

Fernando Muslera-Patricia Callero çiftinin iki çocuğu bulunuyor.


Haber Videosu

: Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti!
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HABER YORUMLARI (1)

  • BEKULAH:
    Ocak ayı Dubai''''de denize kimse girmiyor. Bu hatun millete hava atmak için girmiş buz gibi denize xD
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
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