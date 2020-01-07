: Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti!

07.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:04

Model sevgilisi Patricia Callero ile Ocak 2016'da ülkesinde evlenen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, lige verilen arada ailesi ile tatile çıktı. Muslera çifti, tercihini Dubai'den yana kullandı. Çift, Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm'da kalıyor. Otelin geceliği ise yaklaşık 3 bin lira.

INSTAGRAM'DA 226 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Patricia Callero, Instagram'dan da tatil fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmiyor. Callero'nun Instagram'da 226 bin takipçisi bulunuyor.

Fernando Muslera-Patricia Callero çiftinin iki çocuğu bulunuyor.

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