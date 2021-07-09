Bigadiç Belediyespor'da yeni görev dağılımı yapıldı
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Bigadiç Belediyespor'da yeni görev dağılımı yapıldı

Bigadiç Belediyespor'da yeni görev dağılımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Spor

Voleybol Erkekler 1. Ligi ve Futbol Bölgesel Amatör Ligi 8. grup ekiplerinden Bigadiç Belediyespor'da, Yakup Aygören başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görevler belirlendi.

Voleybol Erkekler 1. Ligi ve Futbol Bölgesel Amatör Ligi 8. grup ekiplerinden Bigadiç Belediyespor'da, Yakup Aygören başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görevler belirlendi.

Bigadiç Belediyesi Park Oteli'nde düzenlenen yönetim kurulunun ilk toplantısında, görev dağılımının yanı sıra yeni sezon transferleri de görüşüldü.

Yakup Aygören başkanlığındaki yönetim kuruluna başkan yardımcısı Yusuf Demirbaş, muhasip üye Nazım Özyiğit, genel sekreter Eylem Uçar, basın ve halkla ilişkiler Emrah Çakmak, futbol genel kaptanı Engin Değer, voleybol genel kaptanı Üzeyir Kaplan, altyapı sorumlusu Saygın Ünal, tesisler sorumlusu Durmuş Baycur, malzeme sorumlusu Semih Çeri, sosyal faaliyetler sorumlusu Mehmet Özer, futbol şube sorumluları Engin Değer, Semih Çeri, voleybol şube sorumluları Üzeyir Kaplan ve Emrah Çakmak görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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