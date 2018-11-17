Biga Yağlı Tohumlar Kooperatifinde Seçim

Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi olağan genel kurul toplantısında, mevcut başkan Mehmet Tınaz beşinci kez başkan seçildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan, toplantının divan başkanlığına Mehmet Kaya, katip üyeliğe ise Mustafa Aslan seçildi.

Toplantıda, 2017-2018 iş yılı yönetim ve denetim kurullarının çalışma raporları, bilanço ve gelir tabloları okunarak, müzakeresi oya sunuldu.

Yönetim ve denetim kurullarının genel kurulca ibra edilmesinin ardından gizli oy sisemiyle seçime geçildi. Dört dönemdir başkanlık yapan Mehmet Tınaz, seçime tek liste ile girdi. 80 üyenin tamamının oyunu alan Tınaz, beşinci kez başkan seçildi.

Yönetim Kurulu asil listesi ise Mehmet Tınaz, Ali İhsan Kaya, Sadi Çolakoğlu ve Mehmet Emir, yedek listesi Ahmet Özsarı, Mustafa Erer, Osman Berber ve İsmail Göner'den oluştu.

Mehmet Tınaz ve Ahmet Taşkın kooperatifin asil, Sadi Çolakoğlu ve Ali İhsan Kaya da yedek temsilcileri oldu.