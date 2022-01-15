Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel Kurulu yapıldı

Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel Kurul toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonda yapıldı.

Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel Kurul toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonda yapıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, seçildi. Oda sekreteri tarafından denetim kurulu faaliyet raporu, gelir gider hesapları okunarak, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından ibraz edildi.

Seçimlerde 31 yıllık başkan Emin Aktaş ile Erkan Özkan yarıştı. 246 üyenin oy kullandığı seçimlerde 245 oy geçerli sayıldı. Erkan Özkan 130 oy alarak başkan seçildi. Emin Aktaş ise 114 oy aldı. Böylece Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odasının yeni Başkanı Erkan Özkan oldu.