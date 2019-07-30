5 gün önce bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'ye özel koruma tuttu

Geçtiğimiz hafta eşi Amine Gülşe ve takım arkadaşı Sead Kolasinac ile Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Arsenalli futbolcu Mesut Özil, bir daha aynı olayların yaşanmaması için yeni önlemler aldı.

EVİNİN ETRAFINA GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Amine Gülşe ile birlikte yaşadıkları Londra'daki evlerinin önüne özel korumalarla adeta güvenlik çemberi kurduran başarılı futbolcu, oyuncu eşini koruma altına aldı.

EŞİNE ÖZEL KORUMA TUTTU

Olay esnasında arabanın içinde korku dolu anlar yaşayan Amine Gülşe'nin bir kez daha aynı durumla karşılaşmasını istemeyen Mesut Özil, eşine özel koruma tuttu. Yakın koruma, Mesut Özil'in antrenman, kamp ve deplansmanlar dolasıyla evde olamadığı zamanlarda Amine Gülşe'yi bir an olsun yalnız bırakmayacak.