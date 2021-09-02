Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı
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Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı Tarsus'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı

Tarsus'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başlayan tartışmada, Z.Ç. adlı kişi rastgele bıçak ile C.K. adlı kişiye saldırdı. Bıçaklanarak yere düşen C.K. adlı kişiyi, Z.Ç. tekme ve bıçak ile yaralamaya devam etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine polis belirlenen şahıslar üzerinde araştırma başlattı.

Bıçaklı kavga ile ilgili soruşturma devam edildi.

Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın

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