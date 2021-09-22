Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda Erkan Altunay bronz madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası 17 yaş altı erkekler kategorisinde Erkan Altunay, bronz madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan şampiyonada Ferdi Triathle Yarışları'nda milli sporcu Erkan Altunay, Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyona 26 Eylül Pazar günü sona erecek.