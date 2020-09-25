Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi
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Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi

25.09.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:21

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan pembe Osmanlı domatesi yetiştirdi. Söz konusu domates hakkında konuşan çiftçi Tuncay Selvi, "Bir kişinin bu domatesi tek seferde yemesi mümkün değil." dedi.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Emen Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında temin ettiği tohumlarla yetiştirdiği Osmanlı domateslerinin hasadına başladı. Selvi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi.

Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan Osmanlı domatesi yetiştirdi

"BİR KİŞİNİN BİR SEFERDE YEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Ekili tarlasında bin 500 metrekarelik alanda farklı ürünler yetiştirdiğini anlatan Selvi, 150 metrekarelik alanı ise proje çerçevesinde hobi bahçesi olarak kullandığını söyledi. Burada ağırlığı 1 kilograma ulaşan domatesler yetiştirdiğini, bu ürünlerin en küçüklerinin ağırlığının ise 500 ile 750 gram arasında değiştiğini belirten Selvi, şunları kaydetti:

"Hobi bahçemde deneme amacıyla yetiştirdiğimiz domatesin diğerlerinden farkı, büyüklüğü, ince kabuklu oluşu, bol etli ve aromasının çok daha lezzetli ve ekşi olması. Ayrıca bölgemizde çok şikayet ettiğimiz Akdeniz sineğinden de bu domates türü fazla etkilenmiyor. Ekimini yaparken sadece hayvan gübresi kullandım, yani tamamen organik. Bir kişinin bu domatesi bir seferde yemesi mümkün değil. Bu domateslerin Bursa'da da yetiştirildiğini hatta bir üreticinin 1 kilo 800 gramlık, Türkiye'nin en büyük domatesini yetiştirdiğini öğrendik."

Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan Osmanlı domatesi yetiştirdi

"2 KİLOGRAMA ULAŞAN DOMATESLER YETİŞTİRMEYİ İSTİYORUM"

İlçede bu domatesin daha da yaygın yetiştirilmesini istediklerini anlatan Selvi, "Çünkü çok bereketli ve leziz bir tür. Ata tohumu olarak bölgemizde inşallah önümüzdeki yıllarda 2 kilograma ulaşan domatesler yetiştirmeyi istiyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bu proje kapsamında verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları (1)
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