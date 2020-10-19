Beypazarı çiftçisine Ankara Büyükşehir Belediyesinden "buğday alım garantili" tohum desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beypazarı çiftçisine Ankara Büyükşehir Belediyesinden "buğday alım garantili" tohum desteği

19.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:21

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Beypazarı ilçesinde sözleşmeli çiftçilere yüzde 90 hibe alım garantili tohum dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Beypazarı ilçesinde sözleşmeli çiftçilere yüzde 90 hibe alım garantili tohum dağıttı.

Tohum dağıtımı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesinde 630 çiftçiye toplam 263 ton buğday dağıtıldığını bildirdi.

Sözleşmeli üretim kapsamında çiftçilere dağıtılan tohumların yetiştirilmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ürünlerin ekmek ve unlu mamul üretimi için satın alınacağını belirten Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde yapılan tohum dağıtımına, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Atila Çelik ve çiftçiler katıldı.

Beypazarı çiftçisine Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'buğday alım garantili' tohum desteği
Beypazarı çiftçisine Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'buğday alım garantili' tohum desteği
Beypazarı çiftçisine Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'buğday alım garantili' tohum desteği
Beypazarı çiftçisine Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'buğday alım garantili' tohum desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Engin Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Özgü Namal Derviş Zaim İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Kabak Fatih Terim Metin Oktay Garry Rodrigues
Daha Fazla Kıbrıs Fransa Göztepe Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beypazarı çiftçisine Ankara Büyükşehir Belediyesinden "buğday alım garantili" tohum desteği - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 20:21:15. #1.15#
title