Beymen'den Anneler İçin Çok Özel Hediye Seçenekleri

ANNELER Günü için birçok firma özel kampanyalar yaparken Beymen de özel tasarımlar ve markaları müşterileri ile buluşturacak. Kampanya'da Avusturalyalı modacı Alex Perry'nin tamamen organik ve doğal kaynaklarla üretilen New York merkezli kadın markası Amur da yer alıyor.

Hollywood ünlülerinin tasarımlarını sıklıkla kullandığı, Avusturalyalı modacı Alex Perry, tamamen organik ve doğal kaynaklarla üretilen New York merkezli kadın markası Amur, kısa zamanda kırmızı halının gözde markaları arasına giren Brandon Maxwell, Victoria Beckham ve Olsen ikizlerinin gözde markası Giambattista Valli, ikonik şal desenli tasarımları ile Etro, efsanevi canlı renklerdeki triko elbiseleri ve hırkalarıyla Missoni, zamansız koleksiyonu ile St. John, ayakkabı ve çanta koleksiyonunun ardından yeni sezonda hazır giyim koleksiyonu ile Alexander McQueen'in aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların Beymen'de modaseverlerle buluşan 2018 İlkbahar Yaz Koleksiyonları anneler için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Ayakkabı ve çanta tutkunu anneler için de sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alan Tod's Sella Bag, Stella Mccartney, Dsquared ve Valentino'nun göz alıcı modellerinin yanı sıra Mark Cross, Eugenia Kim, Loewe, Cult Gaia, Rodo gibi dünyaca ünlü markaların en çarpıcı model ve renklerdeki hasır çanta modelleri seçenekler arasında. Ayrıca taba, kırmızı, buz mavisi, silver renklerinin, sezonun öne çıkan trendi geometrik desenli ve taş işlemeli modellerin öne çıktığı 2018 İlkbahar Yaz Beymen Logolu Çanta Koleksiyonu da seçenekler arasında.

BİRÇOK FARKLI PARFÜM MARKASI DA YER ALACAK

Hediye olarak parfüm düşünenler için de ünlü niş parfümler arasında yer alan, ACQUA DI PARMA Peonia Nobile, karlı Alp Dağları'nın esintisini gün boyu sizinle buluşturan Creed Fleur Silver Mountain Water, Karayip Adaları'nın büyüleyici güzelliğinden ilham alan Eight & Bob Memoires de Mustique, kitap tutkunlarının vazgeçilmez parfümü olmaya aday BYREDO Bibliothèque, Diptyque parfümlerinin 50. Yılına özel hazırlanan Diptyque Tempo, birçok sanat dalına ilham veren Marfa şehrinin büyüleyici atmosferine saygı duruşu niteliğindeki Memo Marfa Spices, 2018 yılının merakla beklenen parfümleri arasında yer alan Frederic Malle Music For A While hediye olarak seçilebilir.

Hediye bulamayanlar için kişiye özel hediye danışmanlık servisi veren Beymen Gift uzmanları ile de hediye seçimi yapabilecekler. - İstanbul