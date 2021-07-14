Beylikdüzü Belediyesi, Mobil Sağlık Aracı'nı hizmete açtı

Beylikdüzü Belediyesi, hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle projelendirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri'nden birini daha ilçeye kazandırdı.

Beylikdüzü'nde Mobil Sağlık Aracı'nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü'nde yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz." dedi.

7'den 70'e tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen Gezici Kütüphane'nin ardından Mobil Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar Alanı'nda gerçekleşen açılış törenine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra projenin hayata geçmesine katkıda bulunan Muya Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında, Florya Medikal Park Hastanesi'nin katkılarıyla 13 yaşındaki Serebral Palsi hastası İbrahim Demir için özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki özel gereksinimli Emirhan Akıncı'ya sağlanan medikal malzeme desteğini Başkan Çalık takdim etti.

Çalık: Hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Çalık, "Beylikdüzü'nde mutluluğu planlarken çok değerli sanayici dostlarımız da bizleri destekliyor. Bu noktada Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı ile birlikte Beylikdüzü'nün daha dezavantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu proje inşallah erken tanı ve teşhiste vatandaşlarımızın işine yarayacak. Yaptığımız her iş bugüne nefes yarınlara umut olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Başkan Çalık, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından otobüsü detaylıca gezdi.

Vatandaşlar pek çok sağlık hizmetine kolayca erişecek

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, belediye bünyesinde verilen sağlık hizmetlerine çeşitli nedenlerle erişemeyen vatandaşlara hizmet götürecek. Farklı lokasyonlarda belirli sürelerde bulunacak hizmet otobüsünde, pek çok sağlık hizmetinin yanı sıra Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün verdiği hizmetlere yönelik bilgilendirmeler de yapılacak. Mobil Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün olmayan hizmetler ise gerekli yönlendirmeler ve vatandaşlardan alınan talepler doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet binasında yerine getirilecek. Aynı zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları ile yapılacak anlaşmalar sonucunda vatandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık ihtiyaçlarına da çözümler üretilecek.

Kaynak: Bültenler