Beyaz Saray: Nisanda Irak ile stratejik diyaloğumuzu yenileyeceğiz
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Beyaz Saray: Nisanda Irak ile stratejik diyaloğumuzu yenileyeceğiz

23.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:55
Beyaz Saray: Nisanda Irak ile stratejik diyaloğumuzu yenileyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gelecek ay Irak ile stratejik diyaloğun yenileceğini ve bunun iki ülkenin güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarını tartışmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gelecek ay Irak ile stratejik diyaloğun yenileceğini ve bunun iki ülkenin güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarını tartışmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Nisanda Irak hükümeti ile Stratejik Diyaloğumuzu yenilemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı tartışmak için önemli bir fırsat olacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantılarda, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin tek amacının, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasının engellenmesinin sağlanması için Irak kuvvetlerini eğitmek ve onlara danışmanlık yapmak olduğunun vurgulanacağını aktaran Psaki, "ABD, Irak'ın egemenliğine bağlıdır. İki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşmada belirlenen gelecek ortaklığımız konusunda Iraklı liderler ile önemli görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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