Beyaz altının hasadı bereketli başladı
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Beyaz altının hasadı bereketli başladı

Beyaz altının hasadı bereketli başladı Araban sarımsağında yeşil firik hasadına başlandı Sarımsak üreticilerinin yüzü güldü Gaziantep'in Araban ilçesinde, beyaz altın diye tabir edilen meşhur Araban sarımsağının 2020 yılı yeşil firik sarımsak hasadı bereketli başladı.

30.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:18

Beyaz altının hasadı bereketli başladı

Araban sarımsağında yeşil firik hasadına başlandı

Sarımsak üreticilerinin yüzü güldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde, beyaz altın diye tabir edilen meşhur Araban sarımsağının 2020 yılı yeşil firik sarımsak hasadı bereketli başladı.

Türkiye'nin en kaliteli sarımsağının yetiştiği ve sarımsak diyarı olarak bilinen Araban Ovası'nda 2020 yılının ilk yeşil firik sarımsak hasadı bereketli başladı.

Aşağı Yufkalı mevkindeki 200 dönümlük sarımsak ekili alanda başlayan hasat çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun meşhur Araban sarımsağının yeşil firik hasadının yapıldığı ilk gün ziyaret ettiği tarlada mevsimlik tarım işçileri ile birlikte yeşil firik sarımsak sökümü yaptı.

"Bu yıl kalite çok iyi"

Türkiye'nin en kaliteli sarımsağının Araban Ovası'nda yetiştiğini belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağı, kalitesi, lezzeti, aroması, fiyatı ve dayanıklığı ile kolay Pazar bulan son yıllarda rekoltesiyle de üreticisini memnun ediyor. Arabanlı sarımsak üreticilerinin beyaz altın olarak adlandırdığı sarımsak, uzun yıllar önce üretimine başlandığı Araban ilçesinde yıllardır üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Güneydoğu'nun en geniş ve verimli ovalarından olan Araban Ovası'nda üreticisinin beyaz altın olarak nitelendirdiği meşhur Araban sarımsağın 2020 yılının ilk hasadına başlandı. Araban Ovası'nda başlayan yeşim sarımsak hasadında üreticilerimiz bir dönüm alanda yaklaşık 5 ton civarında hasat alıyor. Yeşil firik sarımsağın kilosunu ise 7-10 TL arasında değişin fiyatlarda ülke genelindeki hallerde bulunan komisyonculara satıyor" diye konuştu.

Beyaz altının hasadı bereketli başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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