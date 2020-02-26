: Beşir Derneği İdlib'e üç tır insani yardım malzemesi gönderdi

26.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:04

Beşir Derneği, İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği ve ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların organizasyonuyla toplanan 3 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere yola çıktı.

Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, Topağacı Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, yardım kampanyasına her kesimin destek verdiğini söyledi.

Suriyelilerin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Duman, "Tırda un ve yardım kumanyası var. Yardımlar İdlip'teki sivillere ulaştırılacak." dedi.

Duman, Ümraniye'de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yardım toplamada seferberlik ilan ettiklerini vurgulayarak, "İlçemizde her kesimden vatandaşımız yardımlarını eksik etmedi. Biz Türk milleti olarak sadece kendimiz için yaşamıyoruz, mazlumun olduğu her yere el uzatıyoruz." diye konuştu.

Duman, konuşmamasını şöyle tamamladı:

"Arkadaşlarımız gece gündüz çalışmak suretiyle çok kısa sürede bu iyilik kervanını hazırladı. Bu yardımların içerisinde çocuklarımızın harçlıklarından, teyzelerimizin kefen parasına hepsinin olduğunu biliyorum. Allah mahcup etmesin."

Uğurlama törenine Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, Beşir Derneği Anadolu Yakası Bölge Müdürü Hüsamettin Taşdemir, Beşir Derneği gönüllüleri ile STK temsilcileri katıldı.

İnsani yardım taşıyan tırlar dualarla Suriye'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

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