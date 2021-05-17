Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları, Josef transferinin perde arkasını anlattı: Menemenden sonra anlaştık
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Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları, Josef transferinin perde arkasını anlattı: Menemenden sonra anlaştık

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Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yönetici bu sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Josef de Souza, transferinin perde arkasını anlattı. Torunoğulları, "Josef ile pazarlık yaparken oturduk menemen yedik. Menemenden sonra anlaştık. 'Ağabey keşke parasını ben verseydim, maaşım nereden nereye geldi' dedi. Öyle pazarlık yapmıştım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta tarihi şampiyonluğun ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kartal'da transfer ve futbol yapılandırmasından sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları nefes kesen sezonu değerlendirdi. Torunoğulları'nın Josef transferinin gerçekleşme şeklini anlattığı kısım ise dikkat çekti.

Erdal Torunoğulları'nın açıklamaları şöyle:

"BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ"

"Necip Uysal'ı Beşiktaşlılar unutmasın. Maaşında istediğimiz fedakarlığı yaptı. 'Erdal Ağabey siz yöneticisiniz, siz gidicisiniz, biz kalıcıyız, biz Beşiktaşlıyız, bu kulüp bizim. Yapmayacağız da ne yapacağız' dedi.

"GÖRÜŞMEDEN ÖNCE KAJU İSTEDİ"

En kolay transferimiz Josef, en zoru Mensah oldu. Trabzonspor, Galatasaray da çok istedi. Berna Hanım'ın kafası karıştı. Çok yetenekliydi ama en düşük performansı da ondan aldık. Konoplyanka ile görüşmek için Dinyeper'e gitmiştik. Babası kaju istedi görüşmeden önce. Kaju alıp görüşmeye gittik. Önceden haberi çıktığı için Gökdeniz Bayrakdar transferine nokta koyamadık.

"KEŞKE PARASINI BEN VERSEYDİM"

Josef ile pazarlık yaparken oturduk menemen yedik. Menemenden sonra anlaştık. 'Ağabey keşke parasını ben verseydim, maaşım nereden nereye geldi' dedi. Öyle pazarlık yapmıştım.

"RACHID'IN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Ghezzal şampiyon bir takımın oyuncusu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunları da değerlendirecektir. Rachid'in hakkını vermeye çalışacağız, vereceğiz. Karşımıza çok enteresan rakamlar çıkarsa yapacak bir şey yok. Alternatif oyuncular var, oyuncudan yana sıkıntı olmaz."

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