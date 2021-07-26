Beşiktaş taraftarı, Teixeira'nın eşinin paylaşımına rekor sayıda yorum yağdırdı
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Beşiktaş taraftarı, Teixeira'nın eşinin paylaşımına rekor sayıda yorum yağdırdı

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Siyah-Beyazlılar'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya yoğun baskı var. Sambacı'nın eşinin son paylaşımına Beşiktaşlılar yorum yağdırıyor. Thais Cristina'nın eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa 10 saat içinde 158 bin yorum bırakıldı ve bu sayı artmaya da devam ediyor.

Kara Kartal'ın çok istediği yıldız isim Alex Teixeira, transfer görüşmeleri için Dubai'ye gitti. Brezilyalı yıldız ve eşi, Dubai'den sık sık paylaşım yapıyor. Teixeira gibi eşi Cristina da büyük ilgi gördü. Cristina'nın 10 saat içinde paylaştığı fotoğrafa akılalmaz sayıda yorum yağdı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına yorum yağdırıyor

GİDEREK ARTIYOR

10 saatte 158 bin yorum alan Cristina'nın paylaşımları adeta 'Come to Beşiktaş' sloganıyla kitlendi. Josef de Souza da bu paylaşıma kalp emojisi bıraktı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına yorum yağdırıyor

"KARARIMI VERECEĞİM"

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Arap takımlarından da teklif alıyor. Dubai'ye gitmesinin ardından geçen hafta Teixeira, "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim söyleyecektir" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş taraftarı, Teixeira'nın eşinin paylaşımına rekor sayıda yorum yağdırdı
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Beşiktaş taraftarı, Teixeira'nın eşinin paylaşımına rekor sayıda yorum yağdırdı - Haberler Spor
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