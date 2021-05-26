Beşiktaşlı N'Koudou'dan olay gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaşlı N'Koudou'dan olay gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük

Haberler.com - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlılar'ın yıldızı Kevin N'Koudou, derbide galip gelen Galatasaray'ın oyuncularının sevincine gönderme yaptı. N'Koudou, "Galatasaraylı oyuncuların soyunma odasındaki sevinç çığlıklarına çok güldük. Sanki Şampiyonlar Ligi kazandılar. Onlar da sevinecek, ama biz 'Lig bitmeden, bitmez' dedik" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın dansları ile olduğu kadar son haftalarda takıma katkısıyla da dikkat çeken yıldız oyuncusu Kevin N'Koudou, Şampiyonlar Ligi'ne layık bir oyunla şampiyon olduklarını söyledi. N'Koudou, Beşiktaş'ı yenen takımların sevincini şaşkınlıkla izlediklerini anlattı. Hürriyet'ten İsmail Er'in aktardığı haberde, N'Koudou'nun Galatasaraylı futbolcularla ilgili kullandığı sözler dikkat çekti.

İşte N'Koudou'nun ifadeleri:

"ŞAMPİYONLUK HAYAL DEĞİLDİ"

"Şampiyonluk hayal değildi. Sezon başında teknik direktörümüz Sergen Yalçın bizi inandırdı. Ligin ilk yarısında aldığımız mağlubiyetlere rağmen teknik direktörümüz Sergen Yalçın hiç tepki göstermedi ve 'Yolumuz uzun, dikkat edin kendinize' diyerek moral verdi.

"KARAGÜMRÜKLÜLER GİBİ YAPTILAR"

Şampiyonluğun en kritik maçı Galatasaray karşılaşmasıydı. Karagümrük gibi Galatasaraylı oyuncuların soyunma odalarındaki sevinç çığlıklarına güldük! Sanki Şampiyonlar Ligi kupası kazandılar. Onlar da sevinecek. Ama 'Biz lig bitmeden, bitmez' dedik.

"TEKNİK EKİP KARIŞMIYOR"

Ramazan nedeniyle birçok maça oruçlu çıktım. Teknik heyet karışmıyor. Aksine moral veriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ı diğer teknik direktörlerden ayıran özellik; futbolcuları özgür bırakması, eski teknik adamlar cep telefonu ve yemek saatini askeri kamp uygulaması yapardı. Sergen Hoca 'Bana sahada lazımsınız' diyerek bize güvenini gösterdi. Takımda Sergen Yalçın kadar en önemli isim Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'dı. Yapıcı ve sürekli destek veren, şampiyonluğa inanmış insan.

"ÜZÜLME PENALTIYA ALIŞIK DEĞİLİZ"

Ankaragücü karşısında kaçırdığım penaltıda dünyalar başıma yıkıldı. 17 maç sonra penaltı kazanmışız. O sırada herkes penaltı atmak istedi. İçimden geldi. Topu ben kaptım. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın maçtan sonra 'Üzülme, Beşiktaş olarak penaltıya alışık değiliz, alışacağız' diyerek moral verdi ve daha çok çalışmamı söyledi.

"EN İYİ KADRO RAKİPLERDEYDİ"

Süper Lig'de en iyi kadro F.Bahçe ve G.Saray'da vardı. Ama sakin olanlar zirve yaptı. Hatayspor, Sivasspor, Göztepe, Malatyaspor çok iyi kadroya sahiptiler. Ankaragücü ligin sonlarından başarılıydı ancak küme düştü.

"AYASOFYA'YA HAYRAN KALDIM"

Türkiye'nin en iyi golcüsü şu anda Larin, Avrupa'da Burak. İstanbul'a aşığım. Nereye gitsem ilgi görüyorum. Ayasofya Camii'ne hayran kaldım. Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi mucize tasarım."

Beşiktaşlı N'Koudou'dan olay gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük
Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar için harekete geçti
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Müge Anlı Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaşlı N'Koudou'dan olay gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:34:55. #1.15#

title