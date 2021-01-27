Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı
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Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı

27.01.2021 21:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:01
Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı

F.Bahçeli futbolcu Cisse, Şampiyonlar Ligi hesabını etiketleyerek "Biz geliyoruz" şeklindeki paylaşımına Beşiktaşlı Mensah, "F.Bahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum" cevabını verdi. İkilinin diyaloğu gündem olurken Mensah'dan daha sonra "Twitter hesabım hacklendi, bunu ben yazmadım" açıklaması geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Papiss Cisse ile Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın sosyal medyadaki diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

Cisse'nin Şampiyonlar Ligi hesabını etiketleyerek "Biz geliyoruz" şeklindeki paylaşımına Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Mensah, "Fenerbahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum" cevabını verdi.

İkili arasındaki bu diyolog sosyal medyada gündem olurken gerçek sonradan ortaya çıktı.

Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı

MENSAH'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Ganalı futbolcu, Instagram'dan yaptığı açıklamada Twitter hesabının çalındığını ve bu cevabı kendisinin yazmadığını dile getirdi. Mensah, paylaştığı hikayede, "Twitter hesabım hacklendi, bunu ben yazmadım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı
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