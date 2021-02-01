Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
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Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

01.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:41

Süper Lig'de ses getirecek transferlere imza atan Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz edilen Fatih Karagümrük, bir önemli futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Karagümrük devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş'tan Jeremain Lens'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Beşiktaş'tan Jeremain Lens'i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda'da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV'de forma giydi" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı siyahlılar son olarak Fenerbahçe'den genç forvet Kemal Ademi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

4 MAÇTA 2 GOLE KATKI YAPTI

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa ve Süper Lig olmak üzere 4 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
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