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Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler

Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanda siyah-beyaz tişörtleriyle George Floyd'un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd'u andılar. Siyah-beyazlı kulüp, antrenmandaki bu görüntüyü sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
04.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:21

ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd'un ölümüne spor dünyası tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak da Beşiktaş, George Floyd için paylaşım yaptı.

Futbolcular, bugünkü antrenmanda siyah ve beyaz tişörtlüler olarak ikiye ayrılarak, sahadaki dizilişleriyle Floyd'un isminin baş harfleri olan G ve F yazdı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma ise "George Floyd anısına #BlackLivesMatter" notu düşüldü.

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdüğü hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler

Kaynak: İHA

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Spor Manşet

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