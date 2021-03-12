Beşiktaşlı futbolcular Başakşehir galibiyetini Sergen Yalçın'a hediye etti
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Beşiktaşlı futbolcular Başakşehir galibiyetini Sergen Yalçın'a hediye etti

12.03.2021 21:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:41

Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanan Beşiktaş'ta futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sergen Yalçın'a koştu. Cezası nedeniyle maçı locadan takip eden Sergen Yalçın da ellerini kaldırarak futbolcularını kutladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş; Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular Teknik Direktör Sergen Yalçın'a koştu.

Beşiktaşlı futbolcular Başakşehir galibiyetini Sergen Yalçın'a hediye etti

FUTBOLCULARINI KUTLADI

Gaziantep FK mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Başakşehir deplasmanında karşılaşmayı tribünden takip eden Sergen Yalçın, 90 dakika boyunca oldukça heyecanlıydı. Maçın bitimiyle birlikte saha içinde toplanan siyah-beyazlı futbolcular, Sergen Yalçın'ın bulunduğu locaya giderek teknik direktörlerini alkışladı. Sergen Yalçın da oyuncularının bu jesti karşısında ellerini kaldırarak oyuncularını kutladı.

Beşiktaşlı futbolcular Başakşehir galibiyetini Sergen Yalçın'a hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 21:45:41. #1.14#
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