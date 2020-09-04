Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı Beşiktaş, The Land of Legends Hazırlık Turnuvası kapsamında oynanan üçüncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda goller yeni transferler Atakan Üner ve Bernard Mensah'tan gelirken 19 yaşındaki İlkay İşler de skora katkı sağladı.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında The Land of Legends Cup'ın üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazanırken yeni transferler de açılışı yaptı. Beşiktaş'ta goller; 3. dakikada Atakan Üner, 40. dakikada Bernard Mensah ve 84. dakikada İlkay İşler'den geldi. ANTALYA PENALTI KAÇIRDI Antalyaspor 55. dakikada Freddy'nin ayağından bir penaltı kaçırdı. Penaltıda köşeyi doğru tahmin eden Utku Yuvakuran, gole izin vermedi. YENİ TRANSFERLER SAHADA Antalyaspor'da da yeni transferler Nuri Şahin ve Gökdeniz Bayrakdar, ikinci yarının başında oyuna girdi.