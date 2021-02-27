Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

27.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:40
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Dün Yukatel Denizlispor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından minik kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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