Beşiktaş yeni formalar tanıtıldı! Beşiktaş yeni sezon formaları satışa çıktı! 2020-2021 yeni sezon 2020-2021 BJK formaları! Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları da satışa sundu. İşte Yeni sezon 2020-2021 BJK forma tasarımları! 2020-2021 yeni sezon Beşiktaş formaları!

Beşiktaş taraftarlarının ve sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 yeni sezon Beşiktaş forması satışa sunuldu. Beşiktaş yeni sezon formaları satışa çıktı! Beşiktaş yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte 2020-20201 BJKforma tasarımları

BJK 2020-2021 YENİ SEZON BEŞİKTAŞ FORMALARI

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bugün itibarıyla 2020/21 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım için futbolcuların da katıldığı bir lansman düzenlenirken formalar henüz resmi sitelerden satışa çıkmadı. Çubuklu formanın Juventus'un 2016/17 sezonunda giydiği formaya olan benzerliği dikkat çekti.

Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanırken UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PAOK maçı için de hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2020/21'de giyeceği formaları da görücüye çıkardı. Vodafone Park'ta düzenlenen ve kulübün futbolcularının katıldığı törenle birlikte yeni sezon formaları taraftarlara ve kamuoyuna sunuldu.

Beşiktaş, klasik siyah-beyaz formasının yanında gri ve beyaz deplasman formasını da tanıttı. Kaleci formasının rengi ise kırmızı olarak belirlendi.

Çubuklu forma, sosyal medyada gündeme gelirken formanın 2016/17 sezonunda İtalyan devi Juventus'un giydiği iç saha formasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.