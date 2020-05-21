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Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti

Beşiktaş paylaşımı sonrası Bursaspor'un altyapısından gönderilen 16 yaşındaki Yiğit Şengil'e siyah-beyazlılar sahip çıktı. Genç futbolcu yaptığı açıklamada, Beşiktaş Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan'dan antrenmana katılmak için davet aldığını söyledi.

Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
21.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:24

Sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımı sonrası Bursaspor altyapısından gönderilen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, yaşadığı üzüntünün ardından bu kez sürpriz bir haber aldı. Beşiktaş Kulübü, genç Yiğit'e sahip çıktı. Siyah-beyazlılar, 16 yaşındaki ismi idmana davet etti.

Yeni bir sayfa açmaya hazırlanan 16 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan aradı. Beni yalnız bırakmayacaklarını söyledi ve antrenmana davet etti." dedi.

"HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Beşiktaş'ta idmana çıkacağı için heyecanlandığını söyleyen Yiğithan Şengil "Çok mutluyum. Hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

"#BenBeşiktaşlıyım" hastagiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yiğit Şengil, Beşiktaş'a adım atacağı tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını söyledi.

İşte Yiğit Şengil'in o açıklaması...

"Sevgili Futbol Camiası;

Yaşanan olayı herkes biliyor.Yaşımın verdiği heyecanla yaptığım paylaşımın/hatanın buralara kadar geleceğini hiç düşünmemiştim. Öncelikle Bursaspor taraftarlarına ve yönetimine, bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum, yapmamam gereken bir paylaşım yaptığımı kabul ediyorum. Ancak bu olay belki de hayallerime attığım ilk adım olacak.

Çocukluğumda gol yediğimiz zaman ağladığım, gol attığımız zaman evi yıktığım, uğruna her şeyi verebileceğim, hayalim, Beşiktaş.

Olayın ilk duyulduğu andan itibaren, Beşiktaş taraftarının, kısa sürede, inanılmaz desteği ile karşılaştım. 16 yaşımda Beşiktaş taraftarı ile tanışmam inanılmaz bir olay olarak beni çok olgunlaştırdı.

Beşiktaş taraftarının çok büyük katkılarıyla, dün aldığım telefon ile, Beşiktaş, beni antrenmana çıkmak için İstanbul'a davet etti.

Hislerim tarifsiz, yoğun duygu yaşıyorum, şuandan itibaren bir tek dileğim var, bu hikayenin yarım kalmaması...

#benBeşiktaşlıyım"

Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
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