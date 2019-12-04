Beşiktaş vs Kayserispor maçının perde arkası

04.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:13

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise Adebayor'dan geldi. Beşiktaş 24 puana yükselirken Kayserispor 7 puanda kaldı. Beşiktaş ligde bir sonraki maçını deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.