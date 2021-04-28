Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu

Disiplinsiz davranışları nedeniyle Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak için Beşiktaş ve Galatasaray harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, bir türlü ikna edemediği Dorukhan'dan vazgeçti ve yerine Abdülkadir'i getirmek istiyor. Galatasaray'da da Gedson ve Etebo kiralık, alternatif oluşturmak adına Terim, Abdülkadir Parmak için 'alınsın' dedi. İki kulübün de oyuncunun menajeriyle temasta olduğu belirtildi.