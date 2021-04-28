Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu
Disiplinsiz davranışları nedeniyle Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak için Beşiktaş ve Galatasaray harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, bir türlü ikna edemediği Dorukhan'dan vazgeçti ve yerine Abdülkadir'i getirmek istiyor. Galatasaray'da da Gedson ve Etebo kiralık, alternatif oluşturmak adına Terim, Abdülkadir Parmak için 'alınsın' dedi. İki kulübün de oyuncunun menajeriyle temasta olduğu belirtildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın devre arası transfer döneminde Parmak'ı çok istediği ancak Trabzonspor yönetiminin oyuncuyu Galatasaray'a vermeye çalıştığı iddia edildi. Bu yüzden Parmak, sezonun ikinci yarısında kadroya giremedi.
TERİM ÇOK İSTİYOR
Fatih Terim'in yeni sezonda takımın başında kalması durumunda oyuncuyu istediği ve Trabzonspor'un kapısının tekrar çalınacağı belirtiliyor. Ancak Parmak'ın şu andaki tercihi Beşiktaş'tan yana.
DORUKHAN'LA ANLAŞILAMADI
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve bir türlü sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz yerine, Beşiktaş Yönetiminin ve Sergen Hoca'nın boşluğu Abdulkadir Parmak ile doldurmak istediği ve bu transferde ısrarcı olduğu vurgulanıyor.