Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı
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Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon takımın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, makamında ağırladığı Valentin Rosier'e "Yuvana hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten de transferle ilgili, "Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

-İHA-

Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Valentin Rosier ile sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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