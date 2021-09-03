Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre yeni transferler Miralem Pjanic ile Umut Meraş da kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koduou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Mrialem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş ve Alex Teixeira."

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Portekiz'in Sporting Lizbon, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım grubundaki ilk maçını 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile iç sahada yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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