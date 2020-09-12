Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet
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Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, koronavirüse yakalanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine Trabzonspor maçında takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olacağını dile getirdi.

12.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:55

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Trabzonspor maçında takımın başında kimin yer alacağı merak konusu oldu.

Konu ile ilgili NTV'ye açıklamalarda bulunan futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, "Sergen Yalçın hocamızın herhangi bir şikayeti yoktu. Maç öncesi yapılan rutin test sonucu, pozitif çıktı. Allah'ın izniyle kısa süre içinde düzelip aramıza dönecektir. Hocamız Trabzonspor maçında takımın başında maalesef olamayacak. Trabzonspor deplasmanında takımımızın başında yardımcı antrenörümüz Murat Şahin olacak" dedi.

ZORLU KARŞILAŞMA 13 EYLÜL'DE

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 13 Eylül pazar günü saat 20.00 oynanacak.

Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet
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