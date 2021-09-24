Beşiktaş tarihinde böylesi görülmedi! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Kara Kartal, belki de tarihinde ilk kez bu kadar çok sakatlık problemleriyle boğuşuyor. Altay maçına saatler kala Kara Kartal kayıp veriyor.

Üst solunum yolunda enfeksiyon belirtisi gösterilen Francesco Montero, Altay maçının kadrosundan çıkartıldı.

FARKLI KOMBİNASYONLAR

Beşiktaş'ta Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ın hücum hattında saha içinde dönüşümlü olarak oynaması bekleniyor. Sağ kanatta ise Gökhan Töre oynayacak. Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ı ileri uçta ya da orta sahada kullanabilir.

SEZONUN SON HAFTALARI GİBİ

Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğa giderken de peş peşe kayıplar veriyordu. Sergen Yalçın, elde kalan futbolcuların bölgelerini değiştirerek durumu bir şekilde idare etmişti. Bu sezon kurulan alternatifli kadrodan da kayıplar gelmesi, moralleri altüst etti.

İşte Beşiktaş'ta forma giyemeyecek oyuncular: Vida, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Batshuayi, N'Koudou, Montero, Rosier (Cezalı)

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