Batshuayi'ye gösterilen tepkinin haddi hesabı yok: Guiza'dan bile kötüsün
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Sezon başında gelen Michy Batshuayi, krediyi erken tüketti. Belçikalı forvetin Altay maçındaki performansı, bardağı taşıran son damla oldu. Sosyal medyada yapılan eleştirilerin arasında, "Guiza'dan bile kötüsünü gördük" yorumu dikkat çekti.
Michy Batshuayi'nin Altay maçındaki etkisiz görüntüsü ve kaçırdığı pozisyonlar taraftarları isyan ettirdi.
ABOUBAKAR'I ARATTI
Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Batshuayi, geçen sezonun forveti Vincent Aboubakar'ı mumla arattı. Sosyal medyada Batshuayi hakkında çok fazla yorum yapıldı.
İşte sosyal medya tepkileri:
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