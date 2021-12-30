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Batshuayi'ye gösterilen tepkinin haddi hesabı yok: Guiza'dan bile kötüsün

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sezon başında gelen Michy Batshuayi, krediyi erken tüketti. Belçikalı forvetin Altay maçındaki performansı, bardağı taşıran son damla oldu. Sosyal medyada yapılan eleştirilerin arasında, "Guiza'dan bile kötüsünü gördük" yorumu dikkat çekti.

Michy Batshuayi'nin Altay maçındaki etkisiz görüntüsü ve kaçırdığı pozisyonlar taraftarları isyan ettirdi.

ABOUBAKAR'I ARATTI

Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Batshuayi, geçen sezonun forveti Vincent Aboubakar'ı mumla arattı. Sosyal medyada Batshuayi hakkında çok fazla yorum yapıldı.

İşte sosyal medya tepkileri:

Beşiktaş taraftarının Batshuayi'ye gösterdiği tepkinin haddi hesabı yok: Beceriksiz

Beşiktaş taraftarının Batshuayi'ye gösterdiği tepkinin haddi hesabı yok: Beceriksiz

Beşiktaş taraftarının Batshuayi'ye gösterdiği tepkinin haddi hesabı yok: Beceriksiz

Beşiktaş taraftarının Batshuayi'ye gösterdiği tepkinin haddi hesabı yok: Beceriksiz

Beşiktaş taraftarının Batshuayi'ye gösterdiği tepkinin haddi hesabı yok: Beceriksiz

Beşiktaş taraftarının Batshuayi'ye gösterdiği tepkinin haddi hesabı yok: Beceriksiz

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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