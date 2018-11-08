Beşiktaş Taraftarından Fikret Orman'a Tepki!

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında İtalyan ekibi Segafredo Virtus Bologna'ya 94-90 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, gruptaki 4. mağlubiyetini yaşarken, konuk ekip ise 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, pota altını savunmakta sorun yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, 5. dakikayı 11-6 geride geçti. Kenardan oyuna dahil olan Samet Geyik'le tempoyu artıran siyah-beyazlı ekip, Segafredo Virtus Bologna karşısında 8. dakikayı üstün bitirdi: 18-16. Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci periyoda top kayıplarıyla başladı. Taylor, Aradori ve Punter'la dış atışlardan sayılar üreten Segafredo Virtus Bologna, 16. dakikada 37-29'luk üstünlüğü yakaladı. İtalyan ekibinin pivotlarını boyalı alanda durdurmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına da 47-41 geride girdi.

İkinci yarının ilk bölümünde de savunmada ritmini bulamayan Beşiktaş Sompo Japan, 25. dakikada 10 sayı geriye düştü: 51-61. Siyah-beyazlılar, hücumda temposu düşen Segafredo Virtus Bologna karşısında 29. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 64-66. İtalyan ekibi, final periyoduna 68-66 üstün gitti.

Dördüncü çeyreğe Gibson ve Rich'in basketleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 33. dakikayı 76-73 geride bitirdi. Etkili savunma yapamayan siyah-beyazlılar, Segafredo Virtus Bologna karşısında 37. dakikada 7 sayı geriye düştü: 80-87. Beşiktaş Sompo Japan, Benzing'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla bitime 1 dakika 26 saniye kala farkı tekrar 2'ye indirdi: 88-90. Kalan sürede hücumda M'Baye ve Qvale ile sayılar üreten İtalyan ekibi, karşılaşmayı 94-90 kazandı.

Yönetime tepki

Bu arada, müsabakanın ardından tribüne doğru çağırdığı takıma destek veren siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncuların ödemelerini geciktirdiği için Beşiktaş yönetimine de tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarları maç sonunda "Fikret Orman paralar nerede" diye bağırdı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Wojciech Liszka (Polonya)

Beşiktaş Sompo Japan: Rich 11, Kenan Sipahi 10, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 7, Buva 12, Pressey 5, Samet Geyik 3, Benzing 10, Gibson 22, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al, Dusan Cantekin 2 Segafredo Virtus Bologna: Punter 15, Taylor 21, M'Baye 7, Aradori 16, Qvale 15, Baldi Rossi 3, Cappelletti, Kravic 8, Cournooh 3, Pajola 6, Camara

1. Periyot: 21-19

Devre: 41-47

3. Periyot: 66-68

Beş faulle çıkan: 39.54 Punter (Segafredo Virtus Bologna)