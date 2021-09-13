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Bu tahmin başını ağrıttı! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak

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Beşiktaş taraftarları sosyal medyada, "Dortmund maçını Ertem Şener anlatmasın" etiketi açtı. Kısa sürede binlerce yorum bırakıldı. Bunun üzerine Ertem Şener de, "Kendi isteğim ve talebimle maçı anlatmama kararı aldım" açıklaması yaptı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı Dortmund maçının anlatımını Ertem Şener yapacaktı. Ancak Siyah-Beyazlı taraftarlar, Şener'i istemedi. Ertem Şener de bunun üzerine, "Kendi isteğim ve talebimle maçı anlatmama kararı aldım" paylaşımı yaptı.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇELİLER'DEN TEPKİ

Ertem Şener'e yönelik tepkinin skor tahmininden dolayı olduğu konuşuluyor. Şener'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da takılacağı tahmini taraftarların tepkisini çekti. Şener, "Beşiktaş, Dortmund'a 3-1 yenilir, F.Bahçe 2-2 berabere kalır, G.Saray 2-0 kazanır" şeklinde tahmin yaptı.

Beşiktaş taraftarından Ertem Şener'e tepki! Dortmund maçını başka bir spiker anlatacak

Beşiktaş taraftarından Ertem Şener'e tepki! Dortmund maçını başka bir spiker anlatacak

Bu tahmin başını ağrıttı! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak
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Yorumlar (1)
MHSN SRC :Doğru söylemiş.Hatta diğerleri de yenilecek. Bi ihtimal beraberlik.
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Haber: Bu tahmin başını ağrıttı! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak - Haberler Spor
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