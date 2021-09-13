Bu tahmin başını ağrıttı! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı Dortmund maçının anlatımını Ertem Şener yapacaktı. Ancak Siyah-Beyazlı taraftarlar, Şener'i istemedi. Ertem Şener de bunun üzerine, "Kendi isteğim ve talebimle maçı anlatmama kararı aldım" paylaşımı yaptı.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇELİLER'DEN TEPKİ

Ertem Şener'e yönelik tepkinin skor tahmininden dolayı olduğu konuşuluyor. Şener'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da takılacağı tahmini taraftarların tepkisini çekti. Şener, "Beşiktaş, Dortmund'a 3-1 yenilir, F.Bahçe 2-2 berabere kalır, G.Saray 2-0 kazanır" şeklinde tahmin yaptı.

Haberler.com - Spor Haberleri