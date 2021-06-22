Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
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Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Beşiktaş yönetimi ile anlaşamadığı ve yolları ayıracağı konuşulan Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar "Yönetim uyuma Sergen'i getir" şeklinde tezahüratlar yapıyor.

Beşiktaş yönetimi, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü Sergen Yalçın ile henüz anlaşma sağlayamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, gelecek sezon siyah-beyazlı takımı çalıştırmayacağı öne sürülen 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı. Taraftarlar "Yönetim uyuma Sergen'i getir" şeklinde sloganlar atıyor.

"GİDECEĞİMİZ TEK KAPI BEŞİKTAŞIMIZIN KAPISIDIR

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı almasının ardından bir paylaşımda bulundu. Açıklamada "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş'tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaşımızın kapısıdır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bir aydır yeni sözleşme için yapılan görüşmeler dün tıkandı. Yalçın, Rıdvan Dilmen'e masadan kalktığını ve bunu yazabileceğini söyledi. Yönetim kaynaklarıysa hocayla bugün bir görüşme için daha şartların zorlanacağı bilgisini verdi. Ama Yalçın, dün akşamdan itibaren telefonunu kapattı.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
DİNDAR KOMÜNİST: Fenere gel Sergen . kayebdecek bir şeyin yok çünkü basarısızlıga alıştık. ama basarılı olursan kral olursun :)
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