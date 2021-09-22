Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı - Haberler Spor
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Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Bir Beşiktaş taraftarı, hayranı olduğu Josef de Souza'nın ismini oğluna verdi. Minik bebeğin adı "Josef Efe" oldu. Siyah-Beyazlı futbolcu da adaşını hastanede ziyaret etti. Josef, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Beşiktaş taraftarının sevgilisi Josef De Souza, doğan bebeğine (Josef Efe) adını veren aileyi hastanede ziyaret etti.

Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı

"KÜÇÜK JOSEF'E SAĞLIKLI YAŞAM DİLERİM"

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 2020/21 şampiyonluğumuzdan sonra babasının benim onuruma adını verdiği Josef Efe bebeği ziyarete gittim. Göstermiş olduğunuz sevgiye teşekkür eder, küçük Josef'e ve ailesine çok sağlıklı bir yaşam dilerim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı
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Haber: Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı - Haberler Spor
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