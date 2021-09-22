Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı
Bir Beşiktaş taraftarı, hayranı olduğu Josef de Souza'nın ismini oğluna verdi. Minik bebeğin adı "Josef Efe" oldu. Siyah-Beyazlı futbolcu da adaşını hastanede ziyaret etti. Josef, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Beşiktaş taraftarının sevgilisi Josef De Souza, doğan bebeğine (Josef Efe) adını veren aileyi hastanede ziyaret etti.
"KÜÇÜK JOSEF'E SAĞLIKLI YAŞAM DİLERİM"
Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 2020/21 şampiyonluğumuzdan sonra babasının benim onuruma adını verdiği Josef Efe bebeği ziyarete gittim. Göstermiş olduğunuz sevgiye teşekkür eder, küçük Josef'e ve ailesine çok sağlıklı bir yaşam dilerim" ifadelerini kullandı.
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