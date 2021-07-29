Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı para belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan 12 milyon TL alacak. 25 yaşındaki futbolcunun 10 milyon TL civarında maaş, her sezon başı için de 2 milyon TL imza parası alacağı belirtildi. Ayrıca Sözleşmesinde maç başı maddesi de olacak. Dorukhan, 8 numaralı formayı giyecek.

Karadeniz ekibi, Dorukhan Toköz'le resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan'a sezon başı 10 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

İMZA PARASI 2 MİLYON TL

61saat'in haberine göre; Dorukhan, sezon başına Trabzonspor'dan 2 milyon TL de imza ücreti alacak. Ayrıca sözleşmesinde maç başı maddesi ve çeşitli bonuslar da olacak.

8 NUMARALI FORMA

25 yaşındaki Dorukhan'ın Trabzonspor'da boşta olan 8 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istediği de aktarıldı.