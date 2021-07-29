Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı para belli oldu
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Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı para belli oldu

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Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan 12 milyon TL alacak. 25 yaşındaki futbolcunun 10 milyon TL civarında maaş, her sezon başı için de 2 milyon TL imza parası alacağı belirtildi. Ayrıca Sözleşmesinde maç başı maddesi de olacak. Dorukhan, 8 numaralı formayı giyecek.

Karadeniz ekibi, Dorukhan Toköz'le resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan'a sezon başı 10 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

İMZA PARASI 2 MİLYON TL

61saat'in haberine göre; Dorukhan, sezon başına Trabzonspor'dan 2 milyon TL de imza ücreti alacak. Ayrıca sözleşmesinde maç başı maddesi ve çeşitli bonuslar da olacak.

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret belli oldu

8 NUMARALI FORMA

25 yaşındaki Dorukhan'ın Trabzonspor'da boşta olan 8 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istediği de aktarıldı.

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı para belli oldu
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