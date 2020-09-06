Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Josef de Souza Beşiktaş'la görüştü
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Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Josef de Souza Beşiktaş'la görüştü

Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen ve Galatasray'ın da ilgilendiği iddia edilen Josef de Souza, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını Beşiktaşlı yöneticilere söyledi. Ancak ilk görüşmede maaş konusunda anlaşılamadığı öğrenildi.

06.09.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:15

Fenerbahçe'de 3 sezon kaldıktan sonra 2018 yazında 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye giden Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.

Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya Beşiktaş'ın talip olduğu belirtilirken, siyah-beyazlı yöneticiler oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMAZLIK MAAŞ KONUSUNDA YAŞANDI

Bu görüşmede Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını ifade eden de Souza ile Beşiktaş arasında maaş konusunda anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya geleceği bildirildi. Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.

Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Josef de Souza Beşiktaş'la görüştü

Kaynak: Hürriyet

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