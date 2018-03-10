Beşiktaş'tan Mehmetçik ve Kilis'e Destek

Beşiktaşlı taraftarlar Zeytin Dalı Harekatı ve Kilis'e destek vermek üzere Kilis'e geldiler. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ile taraftarlar ziyaret ettiler. Valilik önünde bekleyen taraftarlara Beşiktaş forması dağıtıldı.

Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz, Mehmetçik ile Kilis halkına destek vermek için geldiklerini ifade ederek, "Bölgede yaşanan bu durumdan dolayı bölgenin ve halkın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendilerinin yalnız olmadığını beyan etmek istiyorum. Beşiktaş Kulübü olarak da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Çocuklara yaklaşık 2 bin 500 parçaya yakın forma dağıtımında bulunduk. Bundan sonra diğer sınır ötesinde forma dağıtımı ve desteklerimiz devam edecek. Bölüm bölüm inşallah her ay Beşiktaş Kulübü olarak ilimizi ziyaret edeceğiz" dedi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beşiktaş Kulübü, Türkiye'nin en seçkin ve en başarılı kulüplerinden bir tanesi ve ne zaman milli bir mesele olsa en ön safta Beşiktaş formasını hep görmüşüzdür. Tabii ilimizde büyük bir Beşiktaş sevgisi var. Son zamanlardaki başarılarını taraftarlar büyük bir destekle karşıladılar. Aynı zamanda Fırat Kalkanı sahasında yaşayan Suriyeliler'in de yüksek bir Beşiktaş sevgisi var. Biz bunu kulübümüzle paylaştığımızda "O zaman onları da renklerimizle sevindirelim, formalarımızı verelim" dediler. Ben bu ince düşüncelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sporun dili yoktur ve Beşiktaş Kulübü de bunu en iyi şekilde temsil eden kulüplerimizin birisidir" dedi. - KİLİS