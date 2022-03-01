Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler

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Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

AA, Emre Doğan - Spor
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Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır." denildi.

Açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

Josef de Souza, Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Haberler

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