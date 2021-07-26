Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldız Godin'i resmen duyurdu
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Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldız Godin'i resmen duyurdu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Cagliari'de forma giyen dünyaca ünlü stoperin transferi için uğraşan Beşiktaş mutlu sona çok yakın. Asbaşkan Emre Kocadağ, taraftarı müjdeli haberi duyurdu. Kocadağ, "Godin gelmek için çok ısrarcı. Bonservisini indirmek için iki gün süre istedi. Büyük ihtimalle formamızı giyecek" diye konuştu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda görüşmelere başlanılan Diego Godin transferinde Kara Kartal mutlu sona çok yakın.

Beşiktaş'tan Diego Godin müjdesi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen duyurdu

"FORMAYI GİYECEK"

Hürriyet'e konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, 35 yaşındaki futbolcunun kendilerine olumlu yanıt verdiğini belirterek, "Godin gelmek için ısrarcı. Takımı ise bonservis ücretini asgariye indirmek için 2 gün süre istedi. Biz de haber bekliyoruz. Büyük ihtimalle Godin, Beşiktaş forması giyecek" dedi.

Beşiktaş'tan Diego Godin müjdesi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen duyurdu

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Godin'i çok istediği belirtildi. Yalçın'ın Godin hakkında, "Benim sistemime uyan hem defansif hem de ofansif yönü var. Tecrübesiyle de özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takıma önemli katkı vereceğini düşünüyorum" diye konuştuğu aktarıldı.

Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldız Godin'i resmen duyurdu
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Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldız Godin'i resmen duyurdu - Haberler Spor
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